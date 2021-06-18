Стерхи из Куноватского заказника готовятся к выпуску в дикую природу

Фото: Правительство ЯНАО

На этой неделе в Куноватский заказник московским рейсом из питомника Окского государственного биосферного заповедника прибыли три стерха. Сейчас они готовятся к выпуску в дикую природу.

Перед этим на журавлей прикрепят спутниковые GSM-передатчики, которые помогут отслеживать их передвижение, пути миграции, суточную активность. Все эти показатели помогут оценить успех адаптации. Трекеры предоставлены ЯНАО представителями КНР в рамках сотрудничества по проекту.

Стерхи включены в перечень редких птиц, находящихся под угрозой исчезновения видов. В настоящее время есть две разобщенные популяции: одна – на территории Якутии с зимовкой в КНР, другая – в Западной Сибири с зимовкой в Индии и Иране. Последняя – одна из самых уязвимых популяций, и Ямал – особая для них территория. Именно ямальские ученые в числе первых поняли, что необходимо объединить усилия стран, чтобы не потерять стерхов.

- Основная сложность заключается в том, что стерхи – стенобионты, то есть могут существовать лишь при наличии определенного климата, пищи и особых заболоченных озер. Образ жизни белого журавля максимально приближен к воде. И не всякое место зимовки ему подойдет. В поисках нужного места обитания белый журавль может пролететь около шести тысяч километров. Это делает популяцию очень уязвимой, – отметил куратор проекта, заместитель начальника отдела координации научной деятельности регионального департамента внешних связей Дмитрий Замятин.

В 2019 года при содействии Российского центра освоения Арктики группа ученых и специалистов из Салехарда, Москвы и Рязани успешно провела выпуск четырех молодых стерхов в таежных просторах реки Обь в Шурышкарском районе ЯНАО. В июне 2020 года было выпущено шесть молодых стерхов. По словам ученых, в дикой природе на Куноватских болотах стерхи благополучно адаптировались к местным условиям жизни.

По итогам двухлетней работы над проектом был сделан вывод об эффективности восстановления численности популяции обских стерхов методом выпуска в дикую природу молодых журавлей возрастом 1,5-2 года.

На сегодня в ЯНАО в дикую природу выпустили 10 молодых птиц, к 2031 году планируется выпустить около 50 особей.