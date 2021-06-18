В Салехарде готовятся приступить к строительству парка «Таинственный лес»

Фото: администрация Салехарда

В ближайшее время в Салехарде начнется строительство парка «Таинственный лес». Подрядчиком выступает ООО «Студия интерактивных технологий» из Омска.

Напоминаем, что это один из проектов инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», который выбрали жители в прошлом году.

- Более 2,5 тысяч человек поддержали идею Евгении Рожковской о создании «Таинственного леса» в нашем городском саду. По задумке автора, у горожан должно создаваться ощущение волшебной сказки за счет интересных световых решений и архитектурных конструкций, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Так, деревья в городском саду будут оформлены гирляндами, появятся светодиодные светильники вдоль дорожек и композиции животных Севера с встроенной подсветкой.

Воплотить проект в жизнь планируется до 16 августа.