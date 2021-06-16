На повышение надежности столицы ЯНАО потратят почти 5 млн. рублей

Фото: «Россети Тюмень»

В Ямало-Ненецком автономном округе грядет ремонт снабжающих Салехард электричеством энергообъектов. На эти цели «Россети Тюмень» планируют потратить почти пять миллионов рублей. Специалистам надо будет не только повысить надежность линии электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард» и подстанции 220 кВ «Салехард», но и до конца лета завершить капитальный ремонт 200 километров ЛЭП, а также провести текущее обслуживание основного оборудования питающего центра.

Стоит отметить, что больше всего придется повозиться с монтажом новых гасителей вибрации. Так, работники планируют установить более 160 специальных устройств, которые повысят устойчивость проводов к ветровым нагрузкам. А на подстанции «Салехард» выполнят текущий ремонт силовых автотрансформаторов и управляемого шунтирующего реактора.

По словам сотрудников пресс-службы АО «Россети Тюмень», эти работы проводятся для повышения надежности электроснабжения салехардского энергоузла. Они отмечают, что объекты компании питают более 50 тысяч жителей окружной столицы и порядка 30 предприятий. Кстати, северный филиал будет вести без ограничения режима электроснабжения потребителей. Для этого запланирован поочередный вывод оборудования в ремонт. Завершат проект ямальские сотрудники «Россети Тюмень» в конце августа.

Комплекс энергообъектов, которые ремонтируют специалисты «Россети Тюмень», имеет ключевое значения для ЯНАО: он соединяет салехардский энергоузел с единой национальной энергосистемой России. Региональные власти планируют расширение промышленного и жилого секторов Салехарда, а также присоединение к централизованным электрическим сетям близлежащих населенных пунктов: поселка городского типа Харп и города Лабытнанги. Проектные мощности электросетевого оборудования компании мало то что покрывают не только действующие потребности, но еще и учитывают перспективы развития территории.