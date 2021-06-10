Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги приступили к обновлению дорожной разметки. На данный момент уже покрашено 47 пешеходных переходов, а горизонтальная разметка нанесена на одинадцати улицах.

- Сегодня на дороге работают 20 человек, разметку наносят на участках ул. Ленина и ул. Мира, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также напоминаем, что в течение лета в городе отремонтируют несколько дорог. Так, ремонт пройдет на улицах Северная и Рабочая, которые ведут в микрорайон Геофизики. Также ремонт запланирован на 2-х участках по Школьной - в границах улиц Обская - Первомайская и от улицы Дзержинского до улицы 40 лет Победы.