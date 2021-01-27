В Лабытнанги отремонтируют четыре улицы в рамках нацпроекта

Фото: дороги Ямала

Лабытнанги стал участником нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим в городе отремонтируют четыре проезжие части.

Один из объектов капремонта - участок дороги, ведущий в микрорайон Обской - от АЗС по улице Автострадная до объездной дороги, а это почти 2 километра. Также запланировано установить освещение.

Также дорожные работы пройдут на улицах Северная и Рабочая, которые ведут в микрорайон Геофизики. Общий объем работ составит без малого 1 километр. Отметим, что в прошлом году капитальный ремонт в этом микрорайоне выполнен на Речной.

Кроме того, ремонт запланирован и на 2-х участках по Школьной - в границах улиц Обская - Первомайская и от улицы Дзержинского до улицы 40 лет Победы. В целом это 1,6 километра дорожного полотна.

Как сообщила глава города Марина Трескова, привести эти участки в нормативное состояние очень важно.

Качество выполняемых работ будет на контроле специалистов управления ЖКХ, традиционно к рейдам привлекут общественников.