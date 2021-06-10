Фото: администрация Салехарда
Жителям Салехарда предлагают выбрать новое название для Библиотеки Дружбы народов, которая находится на ул.Чапаева, 16. Летом учреждение ждет модернизация.
Отметим, что главная ценность библиотеки - литература на языках коренных народов Севера. На время ремонта ее перенесут в историко-краеведческий отдел МБУК «Центральная библиотечная система». Также в учреждение поступит партия новых книг.
Оставлять свои варианты можно в официальной группе администрации города под соответствующим постом или на портале «Живем на Севере».
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