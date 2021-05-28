Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается модернизация библиотеки детского и семейного чтения в рамках нацпроекта «Культура». В помещении уже начался косметический ремонт, приобретены информационные системы, высокотехнологичное оборудование, оргтехника и мебель.

После модернизации библиотека будет называться «Точка» - она станет «точкой притяжения» для детей и подростков, раскрытия талантов ребенка и вовлечения в игровой процесс родителей.

- Будет несколько зон для работы в группе, пространство для чтения, игр, различных мероприятий. Появится комната детского развития для ребят дошкольного возраста. Проект был разработан по запросу горожан, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Исходя из результатов социологического исследования, наиболее востребованные форматы мероприятий - это мастер-классы, познавательные и развлекательные квесты, библиотечные конкурсы и акции, а также встречи по интересам.

Второй этаж библиотеки рассчитан на самостоятельную работу, проведение лекций, воркшопов, игр. Оригинальное пространство позволит создать место для съемок видеороликов и видеообзоров на книжные новинки. Также там разместятся парящие стеллажи-сетки с актуальной литературой для подростков.