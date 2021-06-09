Жители поселка Пуровск получают вакцину от коронавируса в новом прививочном пункте

Фото: Правительство ЯНАО

В начале июня в поселке Пуровск открылся 75-й в округе и 10-й по счету в Пуровском районе прививочный пункт. Его развернули в местной врачебной амбулатории. Теперь ямальцы могут получить вакцину рядом с домом, не выезжая в районный центр.

Пункт работает с понедельника по субботу, перед вакцинацией пациентов осматривает врач, чтобы исключить все противопоказания.

Остальные 9 прививочных пунктов Пуровского района расположены в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе, Самбурге и Ханымее. В районном центре поставить прививку можно в любое время суток.

Всего за время работы пунктов вакцинацию первым компонентом прошли более 7 тысяч пуровчан, 5 500 из них – прошли процедуру полностью.

Стоит отметить, что в целом на Ямале работают 75 точек вакцинации от коронавируса, в большинстве своем это удобные локации, которые можно посетить без отрыва от дел. Суммарная цифра по округу – около 84 500 привитых первым компонентом (примерно 35% граждан), второй компонент получили более 67 000 человек.

Также напомним, что в ЯНАО уже поступила третья доступная вакцина – «КовиВак».

«На сегодняшний день у ямальцев появился выбор вакцины. Наши специалисты, приглашая записанных на прививку пациентов, будут предлагать им выбрать вакцину, если все три вида будут в наличии в медучреждении. Могу заверить – все три препарата проверены и имеют высокую эффективность», - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.