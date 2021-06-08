В Салехарде может появиться памп-трек для занятий велоспортом

Фото: администрация Салехарда

Салехардское сообщество любителей велоспорта выступило с инициативой создать в городе площадку - памп-трек. Это одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал».

Идея принадлежит члену клуба «Вело Ямал» Владимиру Ребенкову. По его словам, это поможет развитию и популяризации велоспорта в городе.

- В Салехарде нет возможности тренироваться и проводить соревнования по велоспорту, необходимо обустроить для этого территории во дворе дома №28 по ул. Ямальской», - добавил Владимир.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется:

- на платформе «Живем на Севере»;

- в офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал» по адресам: ул. Свердлова, д. 48, кабинет 306 и ул. Республики, д. 78.

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