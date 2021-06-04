В Салехарде может появиться мангальная зона у скульптуры «Мамонт»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде может появиться мангальная зона возле скульптуры «Мамонт». Это одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал».

- Обустройство мангальной зоны даст возможность салехардцам отдыхать в комфортных условиях, при этом соблюдая порядок на территории,- говорит автор проекта Александр Воронов.

Отметим, что в теплую погоду у скульптуры часто собираются горожане, чтобы организовать пикник или просто отдохнуть, но специальной площадки там нет.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется:

- на платформе «Живем на Севере»;

- в офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал» по адресам: ул. Свердлова, д. 48, кабинет 306 и ул. Республики, д. 78.