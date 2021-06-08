В салехардскую библиотеку детского и семейного творчества доставили сотни новых книг

Фото: Централизованная библиотечная система г. Салехард

В салехардскую библиотеку детского и семейного чтения пришли долгожданные посылки из Москвы - 767 книг лучших российских издательств. Они станут прекрасным дополнением для для новой модельной библиотеки. Напоминаем, что сейчас в здании идет ремонт.

Среди новинок - книжки с окошками, красочные справочники и энциклопедии, всеми любимые комиксы и графические романы, оригинальные 4D-издания, а также книги российских и зарубежных авторов для детей и подростков. Отметим, что все издания будут промаркированы RFID-идентификаторами.

Кроме того, в учреждение поступила мобильная стереосистема, современные ноутбуки, 3D-проектор с большим экраном, VR-очки, лазерное цветное МФУ, аудиоколонки и наушники.

Совсем скоро все это станет доступным для юных читателей новой модельной библиотеки.