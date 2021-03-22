В Губкинском ученики старших классов участвуют в обновлении Никольского сквера

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском ученики старших классов школ №1, 4, 5 и 7 участвуют в конкурсе на лучший дизайн-проект по обновлению Никольского сквера.

- Мы решили, что именно наша молодежь должна разработать новую концепцию для главного места отдыха горожан. Школьники - ребята креативные, они постоянно гуляют в сквере и знают, как сделать его лучше, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Чтобы ребята лучше представляли грядущие изменения, в сквере прошел общий сбор. Большинство школьников сошлись во мнении, что необходимо заменить фонари, пешеходные дорожки, лавочки и облагородить водоем. Например, ученики школы №7 хотят поставить на берегу беседку с гирляндами.

Однако, чтобы задуманное свершилось, Никольский сквер должен победить в голосование на сайте 89.gorodsreda.ru. Оно начнется с 26 апреля и продлится до 30 мая. Если большинство жителей поддержат данный объект, то именно он будет благоустроен в 2022 году.

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