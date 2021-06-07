В Салехарде построят новый четырехэтажный корпус школы №2

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Салехардскую школу №2 ждут серьезные преобразования. В связи с реконструкцией будет построен новый четырехэтажный корпус, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров.

Отметим, что сейчас образовательное учреждение рассчитано на 800 мест, однако требуется почти в два раза больше.

- В своем докладе губернатор нашего округа Дмитрий Артюхов обозначил строительство школ как одну из приоритетных задач. К возведению корпуса приступим в следующем году, а в этом - завершим проектирование, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также, по его словам, возле школы появится сквер выпускников (это один из проектов, который выбрали горожане в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»).

- Не стоит переживать, что уменьшится территория школы, мы, напротив, планируем ее расширить, перенести спортивные площадки и обустроить парковку. На время строительства для детей организуем занятия физкультурой на другой территории, - добавил градоначальник.