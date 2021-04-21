Глава Салехарда совместно с учеником школы №2 презентовали проект сквера выпускников

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде проходит день местного самоуправления. Сегодня, 21 марта, вместе с Алексеем Титовским работает ученик 10 класса СОШ №2 и член молодежного совета при главе Салехарда Ярослав Соловьев. Совместно они презентовали один из проектов благоустройства, предлагаемых для реализации в 2022 году.

- Здесь предлагается объединить территории возле школы и сквера «Бородинского хлеба», организовать прогулочные дорожки и фотозоны, установить арт-объекты и лавочки, обновить освещение. Подчеркну, что все зеленые насаждения и деревья будут сохранены. Хочу поблагодарить руководство второй школы за то, что создали зеленый островок в нашем городе. Это по-прежнему будет сквер образовательного учреждения и, я уверен, он может стать излюбленным местом для прогулок салехардцев, - поделился Алексей Титовский.

Если проект будет одобрен салехардцами, то в этом году начнется разработка строительной документации.

Напоминаем, что голосование за объекты начнется 26 апреля и завершится 30 мая на портале 89.gorodsreda.ru.