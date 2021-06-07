В Салехарде началась реконструкция площади возле здания «Недра Ямала»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началось благоустройство общественных территорий. Сейчас в городе реконструируют площадь у здания «Недра Ямала» по ул. Матросова.

Подрядная организация уже демонтировала старый асфальт, элементы декора, световое оборудование и тротуар, а также выполнила выравнивание территории для укладки тротуарной плитки.

Отметим, что на данном объекте предусмотрено озеленение территории, обустройство освещения и установка малых архитектурных форм: арт-объекты, лавочки и урны. Также будут оборудованы велодорожки, расширят прогулочную зону и уложат покрытие для катания на роликах, самокатах и скейтах. Работы планируется завершить к началу сентября.

Напоминаем, что реконструкция площади у здания «Недра Ямала» - это первый этап благоустройства территории по ул. Матросова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Следующим этапом станет реконструкция территории возле ЦКиС «Геолог».