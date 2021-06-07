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Недвижимость7 июня 2021 10:12

В Ноябрьске до конца лета закрыли дорогу в аэропорт

Это связано с запланированным ремонтом
Марина Прохорова
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В Ноябрьске до конца лета закрыли дорогу в аэропорт

В Ноябрьске до конца лета закрыли дорогу в аэропорт

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске на все лето перекроют дорогу до аэропорта. Работы начнутся с 8 июня и продлятся до 30 августа. Они затронут участок от ул. Муравленко до памятника первопроходцам Ноябрьского нефтегазового комплекса.

На территории выставят временные запрещающие знаки. Автомобилистов просят учесть эти корректировки и заранее планировать поездку в аэропорт. Кстати, доехать до туда можно будет по ул. Магистральная - Карамовская (через дальнее СМП мимо старого поста ГАИ).

Напоминаем, что также до конца лета закрыли трассу между Надымом и Салехардом. За это дорожники отремонтируют асфальт и выполнят другие работы.