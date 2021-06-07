Жители Нового Уренгоя сдали более 155 тонн старых шин

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое подвели предварительные итоги акции по приемке отработанных шин. Напоминаем, что она прошла в День эколога, 5 июня, включая районы Коротчаево и Лимбяяха.

Были открыты четыре пункта бесплатного приема покрышек от населения, управляющих компаний, гаражных кооперативов и других.

- На полигоны доставлено более 155 тонн отслужившей свой срок резины. Вся она будет отправлена на дальнейшую переработку и утилизацию. Акция была организована в рамках проекта #нашчистыйновыйуренгой, - рассказали в городской администрации.

Отметим, АО «Экотехнология» постоянно принимает от населения отработанные покрышки, а затем отправляет их на утилизацию. Информацию можно получить по телефонам: 28-03-03, 28-00-13.