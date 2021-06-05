Фото: администрация Ноябрьска

Этим летом в Ноябрьске высадят более 76 тысяч цветов. К работам приступят сразу же, как начнется тепло.

В городе появятся петунии, бархатцы, нарциссы, гравилат, шалфей, георгины, лилейники, гейхеры, лилии, флоксы, виолы, седум, крокусы, лобелия, барвинок малый, канареечник, мускари мышинный, сирень и другие растения.

Уже традиционно из цветов сделают панно на улице Холмогорской - создадут надпись «Ноябрьск». Также растения украсят скверы «Геологов», «Мать и дитя» и в мкр. Железнодорожников. Посадят цветы и на перекрестках с кольцевым пересечением: на ул. Дзержинского, на ул. Советской при въезде на промзону и на других территориях.

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