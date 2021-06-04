Летом на Ямале высадят более 800 тысяч цветов Фото: Вера Зенина

На Ямале началось масштабное озеленение. В этом году планируется высадить более 814 тысяч цветов и порядка 4,5 тысяч саженцев кустарников и деревьев: сирень, ива, боярышник, петуния, хризантема, гвоздика, лилия, бархатец, фиалка и другие. Яркие цветники, вазоны и клумбы украсят скверы, парки, площади возле памятников и скульптурных композиций.

- Работы по озеленению уже стартовали в ряде городов и поселков. Высадка цветов в открытый грунт будет производиться после того, как установится теплая погода. Традиционно на Ямале высаживаются растения наиболее устойчивых видов, показавших хорошую приживаемость в условиях сурового сибирского лета, - рассказала заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Земфира Тарасова.

Сейчас в теплицах выращивают более 30 видов цветов. Большинство саженцев акклиматизированы и хорошо цветут на Ямале в течение всего сезона.