В Салехарде появится новая остановка «Речной вокзал»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось голосование, которое показало, что горожанам необходима остановка возле Речного вокзала.

Напоминаем, что опрос проходил на портале «Живем на Севере» и в официальной группе администрации в соцсети Вконтакте. Всего в нем приняли участие 120 человек, из них 84 (70%) оказались «за».

- Учитывая итоги голосования, в ближайшее время будет принято решение об организации данного маршрута, - сообщили в местной администрации.

Напоминаем, что с 1 июня в тестовом режиме был запущен автобусный маршрут №6, проходящий через Речной вокзал. Это сделали для того, чтобы оценить объем пассажиропотока на данном направлении.

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