В Салехарде городские пассажирские автобусы переходят на летнее расписание

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде городские пассажирский транспорт переходят на работу по летнему расписанию. Уже с 1 июня интервал между рейсами увеличится, а курсировать по городу будут одиннадцать автобусов.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на остановочных павильонах, на сайте matp-salekhard.ru и в приложении «Яндекс карты».

В случае, если автобус не приехал в указанное время, можно позвонить в диспетчерскую службу по телефону: 8 (34922) 6-25-25.

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