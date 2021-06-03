Ямальские пожарные проводят профилактические мероприятия в пришкольных лагерях

Фото: правительство ЯНАО

Специалисты противопожарной службы ЯНАО провели беседу с учащимися, педагогами и техническим персоналом пришкольного лагеря в поселке Аксарка. Они напомнили о правилах пожарной безопасности и как надо действовать в случае возгорания.

Также была проведена учебная эвакуация. Согласно легенде, в одном из кабинетов возник пожар, поэтому всем было необходимо покинуть помещение. В сопровождении вожатых и воспитателей учащиеся быстро вышли во двор.

Мероприятие показало, что все участники пришкольного лагеря готовы к решительным и, что самое главное, правильным действиям в случае возникновения пожара.

- Мы постоянно проводим на образовательных объектах учебные эвакуации, ведем беседы с детьми о правилах поведения в случае возникновения пожара, напоминаем им номера телефонов экстренных служб. В период летних каникул наши специалисты будут ежедневно посещать пришкольные лагеря, - сообщил заместитель начальника отряда противопожарной службы округа Владимир Куминов.

Отметим, что в этом году запланировано открытие 70 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.