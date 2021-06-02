На Ямале заработали пришкольные лагеря

Фото: правительство ЯНАО

В первый день лета на Ямале открылись пришкольные оздоровительные лагеря - 70 площадок. Кроме того, заработал лагерь на базе православной гимназии Ноябрьска. Планируется, что за три месяца в них отдохнут более 7 тысяч ямальских школьников.

Отметим, что все пришкольные лагеря укомплектованы медицинскими работниками, оснащены системами видеонаблюдения, средствами передачи тревожных сообщений и оборудованием для организации контрольно-пропускного режима.

Наибольшее количество лагерей работает в Пуровском и Ямальском районах, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанги. В каждом из них для ребят проведут тематические смены по следующим направлениям: экологическое, патриотическое, физкультурно-спортивное, этнокультурное, естественнонаучное, техническое, художественное и аграрное.