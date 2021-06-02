Старожилы Салехарде предлагают установить в городе знак «Нулевой километр»

Фото: администрация Салехарда

В салехардский офис «Уютный Ямал» поступила заявка от местных старожилов. Они предлагают установить в городе знак «Нулевой километр».

- Важно сохранять и увековечивать память об истории нашего города. Установка двустороннего памятного знака «Нулевой километр» будет этому способствовать, - подчеркнул краевед и старожил города Геннадий Сысолятин.

Внутри знака планируется создать карту полуострова с точкой обозначения географического положения Салехарда на Полярном Круге. С другой стороны будут рисунки - стела «Полярный круг» и силуэт первого памятника Гасфорду в Обдорске XIX века.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется:

- на платформе «Живем на Севере»;

- в офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал» по адресам: ул. Свердлова, д. 48, кабинет 306 и ул. Республики, д. 78.

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