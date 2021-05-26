Фото: администрация Салехарда

В Салехарде может появиться памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны. Эту идею предложила председатель совета старожилов города Татьяна Гостюхина в рамках проекта «Уютный Ямал».

Также инициативу поддержала депутат Городской Думы Лариса Цупикова.

- Наше землячество выразило желание, чтобы на территории Салехарда появился монумент, который бы отражал вклад жителей в Великую Победу. Идея была поддержана советами ветеранов и старожилов Салехарда, Лабытнанги, Харпа и Аксарки. Решение принято, инициативный проект ямальских ветеранов заявлен в «Уютный Ямал, - сообщила Лариса Цупикова.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется:

- на платформе «Живем на Севере»;

- в офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал» по адресам: ул. Свердлова, д. 48, кабинет 306 и ул. Республики, д. 78.

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