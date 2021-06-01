Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги заработал светомузыкальный фонтан в сквере «Молодежный».

- Посмотрите, как искренне радуются дети, какими эмоциями и положительной энергией заряжают танцующие струи воды, - написала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

Напоминаем, что сквер «Молодежный» со светомузыкальным фонтаном - объект «Городской среды - 2019». Кстати, сопровождают работу фонтана десять мелодий, которые выбрали лабытнангцы из 34 предложенных вариантов на портале «Живем на Севере».

В этом году благоустройство сквера продолжится в границах улиц Гагарина-Школьная.