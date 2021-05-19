«Световой фонтан и карта»: в Лабытнанги благоустроят сквер по ул. Дзержинского

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги благоустроят сквер по ул. Дзержинского, находящийся в границах ул.Гагарина - ул.Школьная. Сейчас на территории демонтируют старую плитку и ведут замляные работы, занимается обустройством ООО ПК «Тракт».

По словам подрядчика, сквер будет готов уже ко Дню города. Согласно плану, здесь появятся: декоративный световой фонтан, представляющий имитацию «замерзших» струй воды; карта ЯНАО, где каждый шар с подсветкой будет символизировать муниципалитеты округа; арт-объекты и многое другое.

Также отметим, что в парке появятся велодорожки и сохранится большое количество зелени. Кроме того, владелец магазина «Тель-Тез» отреставрирует цветочный павильон, чтобы обновление улицы получилось комплексным.