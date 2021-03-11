Глава Салехарда отреагировал на жалобы горожан и рассказал, что будет с «Сиянием Севера»

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский получил в Instagram сообщение от местной жительницы. Она жаловалась на плачевное состояние здания «Сияние Севера».

- Вот в таком ужасном состоянии коридор, двери, лестницы. В здании расположены социально значимые организации для населения. Но пока дойдешь до любимой студии «Атмосфера», портится настроение, - написала Марина Савина.

В свою очередь глава города отреагировал на обращение постом в Instagram. Он сообщил, что что здание отремонтируют в ближайшее время.

- Этим летом мы запланировали проведение ремонта внутри и снаружи здания. Будут полностью заменены двери, отремонтировано крыльцо и коридоры, обновлен фасад. Что немаловажно, заменим сети теплоснабжения и водоснабжения, - написал градоначальник.