Новоуренгойский аэропорт меняет режим работы из-за реконструкции аэродрома

Фото: администрация Нового Уренгоя

Аэропорт Нового Уренгоя меняет режим работы. С 1 июня он открыт с 5:30 до 16:00. Рейсы принимаются и отправляются с 06.50 до 14.50.

- Изменения связаны с реконструкцией аэродрома, которая будет проводиться в «окна» между полетами, то есть в вечернее и ночное время. Новый распорядок будет действовать до конца октября, - рассказали в городской администрации.

Также на летний период в аэропорту организована работа двух дополнительных стоек регистрации.

Ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте nux.aero в соответствующем разделе. Продажа билетов открыта на весь летний сезон. Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайтах перевозчиков, а также в авиакассах.

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