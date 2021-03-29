Аэропорт Нового Уренгоя перешел на весенне-летнее расписание

Аэропорт Нового Уренгоя перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября. На этот период самолеты, которые будут обслуживать десять авиаперевозчиков, начну летать по 23 регулярным направлениям. Кроме того, три перевозчика будут заниматься перевозкой пассажиров вахтовым методом по семи направлениям.

Отметим, что самым популярным регулярным направлением остается Москва. В столицу планируется выполнение до семи рейсов ежедневно.

Также в летнем расписании ямальцам будут доступны три курортных направления - в Краснодар, Сочи и Симферополь. Напоминаем, что данные рейсы субсидируются правительством региона.

Сохранятся и уже привычные российские направления: в Тюмень и Уфу летом будет выполняться до 14 рейсов в неделю, в Новосибирск - до 8 рейсов в неделю, в Санкт-Петербург - 4 рейса в неделю, в Екатеринбург - 2 рейса в неделю.

Полное расписание аэропорта Новый Уренгой доступно на официальном сайте nux.aero в разделе «Расписание». Продажа билетов открыта на весь весенне-летний сезон. Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайтах перевозчиков, а также в авиакассах.