Ямальские сотрудники МЧС напоминают гражданам о пожарной безопасности

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале продолжается профилактическая операция «Лето». Ее главная цель - профилактическая работа с населением в период пожароопасного сезона. Сотрудники МЧС напоминают гражданам правила пожарной безопасности, а именно: запрет на разведение костров и сжигание сухой растительности с нарушением законодательства.

В ходе операции проводится обход граждан, распространяются памятки и листовки.

Также сотрудники Главного управления не забывают и юных ямальцев. В округе начинают действовать пришкольные площадки и лагеря, где инспекторы проводут с детьми и взрослыми беседы и занятия.

Стоит отметить, что на территории округа уже реализован комплекс мероприятий, направленных на готовность к прохождению пожароопасного периода - 2021.

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