Ямальцев призвали соблюдать меры безопасности на реках

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале началось патрулирование водных объектов. В рейд отправились специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Их главная задача - обеспечить безопасность граждан на воде и проверить соблюдение правил водопользования в навигационный период. Маршрут проходил на реке Обь вблизи поселка Катравож.

Особое внимание уделялось наличию и использованию спасательных жилетов - первичному средству безопасности.

Всего в летний период запланировано четыре рейда. Профилактическая работа с населением будет проводиться у воды - в местах отдыха и у стоянок маломерных судов.

- Рейды на реках Ямала продолжатся до середины сентября. Личная ответственность и бдительность каждого является основой безопасности на воде, - отметил заместитель начальника управления гражданской защиты Андрей Мальчевский.

Напоминаем, что в 2020 году на Ямале случилось 32 происшествия на воде, в которых 25 человек погибли и семь пострадали. Основными причинами гибели остаются: неиспользование спасательных жилетов, выход на реку при неблагоприятных погодных условиях и передача управления судном постороннему лицу.