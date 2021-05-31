На Ямале проект сеяхинской школы-интерната получил грант от губернатор. Фото: правительство ЯНАО

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО подвел итоги конкурса на оказание господдержки фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В этот раз победителем был назван проект «Лабтэйко» («Сундучок сказок») сеяхинской школы-интерната. Его куратором выступала воспитатель Клавдия Салиндер, выполнять работу над проектом ей помогали педагоги образовательного учреждения.

Грант в размере двухсот тысяч рублей школа-интернат потратит на изготовление традиционных национальных костюмов для детского творческого самодеятельного коллектива. Также костюмы понадобятся для театрально-постановочных мероприятия, флешмобов, при прочтении сказаний и преданий из народных фольклорных произведений КМНС.

Площадкой для реализации «Сундучка сказок» будут школьные помещения, пришкольный этночум образовательной организации и «Дом культуры» села Сеяха. В проектах поучаствуют воспитанники школы, подростки и взрослые.