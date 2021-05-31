В салехардском детском саду «Северное сияние» прошел праздник с мыльными пузырями

Фото: администрация Салехарда

В преддверии Дня защиты детей, который пройдет 1 июня, для воспитанников детского сада «Северное сияние» организовали праздник с мыльными пузырями.

- Праздник - это всегда радость, веселье и торжество, а мыльные пузыри - это воздушные, переливающиеся всеми цветами радуги шары. Они всегда вызывают восторг и улыбку, которую разделяют не только взрослые, но м дети, - делятся впечатлениями воспитатели детского сада «Северное сияние».

Праздник прошел очень весело. Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Напоминаем, что обучающий профиль «Северного сияния» - экология. Внутри детский сад напоминает экосити с теплицами, уголками природы и биостудией. А интерактивные табло позволяют знакомиться с природой, изучать космос и приучают детей к раздельному сбору мусора.