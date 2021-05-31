«Лаборатория безопасности» продолжит работу с ямальскими школьниками во время каникул

Фото: правительство ЯНАО

В период летних каникул новоуренгойский Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» продолжит работу. Его сотрудники побывают в детских пришкольных лагерях Нового Уренгоя и Ноябрьска, где напомнят ребятам о соблюдении ПДД.

Кстати, центр «Лаборатория безопасности» появился в Новом Уренгое осенью прошлого года. За это время педагоги-тренеры провели 418 мероприятий в 42 учреждениях. При этом речь идет не только о юных жителях газовой столицы, но и о ребятах из Салехарда и поселка Тазовский. Мероприятия проводились как в онлайн-формате, так и очно с использованием мобильного оборудования.

Отметим, что центр функционирует в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».