В Новом Уренгое открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В мероприятии приняли участие начальник Госавтоинспекции Ямала Виталий Холявко, исполняющий обязанности главы города Андрей Воронов, представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко, а также организаторы проекта.

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В честь этого события почётные гости передали ключи от мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» директору муниципального автономного учреждения межшкольного учебного комбината «Эврика», на базе которого будет работать центр.

Продолжая мероприятие, организаторы провели для всех собравшихся познавательную экскурсию, рассказав об элементах программы, а также продемонстрировали оборудование для обучения.

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

По словам начальника Госавтоинспекции ЯНАО Виталия Холявко, с помощью «Лаборатории безопасности» появилась возможность вести работу по профилактике дорожного травматизма и формированию культуры поведения на дорогах даже в самых отдалённых территориях Ямала.