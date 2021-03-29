Между Салехардом и Надымом запустят пассажирский автобус

Фото: правительство ЯНАО

Между Салехардом и Надымом начнет курсировать пассажирский автобус № 507. Перевозки будет осуществлять ИП Дагиров Д.Э. Время в пути - около пяти часов.

- Этот перевозчик хорошо знаком жителям западной части региона. Он уже работает на двух межмуниципальных маршрутах, связывающих окружную столицу с Лабытнанги и селом Аксарка, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Также он напомнил, что в конце прошлого года проводилось общественное голосование, на котором жители должны были выбрать один из маршрутов, который запустят в этом году. В итоге маршрут Салехард - Надым набрал наибольшее количество голосов.

Пока автобус будет выполнять три оборотных рейса в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Если направление окажется востребованным, то частота рейсов может быть увеличена.

- Первый автобус выйдет на линию 2 апреля в 06:30 утра. Из Салехарда можно будет уехать от остановки «Рынок», а из Надыма - от микрорайона «Лесной в 13:00. На маршруте задействованы автобусы малого класса, вместимостью 19 пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону составит 2 тысячи рублей, - рассказал перевозчик Даниял Дагиров.

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