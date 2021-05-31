В районе Харасавэя спасли мужчину, который сутки шел по тундре

Фото: паблик "ЧП Ямал"

Подписчик паблика «ЧП Ямал» рассказал об истории спасения ямальца, оставшегося без топлива посреди тундры.

Фото: паблик "ЧП Ямал"

«Парень из тундры (живет в 70 км от Харасевэя) чуть не погиб, пока добирался на снегоходе за бензой. Чувак застрял в снегу на полпути до месторождения. Решил добраться до нефтяников, капец, шел сутки!», – сообщает «ЧП Ямал».

Фото: паблик "ЧП Ямал"

В результате все закончилось благополучно. Мужчина добрался до Харасавэйского месторождения, где его отогрели вахтовики «Газпром нефти», а медики оказали первую помощь. Застрявший снегоход вытащили из сугроба и отремонтировали, чтобы ямалец мог добраться домой.