В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ устанавливают новый маммограф

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ временно не проводится маммография. Причина этого - плановая замена оборудования.

- Проведение исследований молочных желез возобновится после установки нового рентген-аппарата и проведения пусконаладочных работ. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в медучреждении.

Отметим, что оснащение больниц современными маммографами позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Такие меры доказали свою эффективность и спасли не только здоровье, но и жизнь многим женщинам.

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