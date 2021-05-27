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Здоровье27 мая 2021 15:26

На Ямале открылся центр амбулаторной онкопомощи

Он находится на базе Салехардской ОКБ
Марина Прохорова
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Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде открылся центр амбулаторной онкопомощи. Здесь пациенты с онкологическим диагнозом или подозрением на него смогут оперативно получить консультацию профильных специалистов.

Жителей будут принимать онколог, гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, колопроктолог, невролог и другие узкопрофильные специалисты. Кроме того, в центре планируют проводить противоопухолевую терапию пациентам, которым не требуется госпитализация в стационар.

- Наша основная задача - повысить доступность и качество оказания специализированной онкологической помощи, снизить смертность и увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях , - рассказала заведующая центром и врач-онколог Александра Чернова.

Отметим, что в прошлом году обследования на онкологию прошли более 34 тысяч ямальцев старше 18 лет. В ходе осмотров обнаружено около 500 случаев онкопатологий. После дополнительных обследований 30 процентов признаны злокачественными.

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