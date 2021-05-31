В Лабытнанги появится третье транспортное кольцо

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги наступил сезон дорожных работ. Подрядчики уже трудятся в режиме нон-стоп, чтобы успеть до конца северного лета.

На данный момент продолжается реконструкция ул. Гагарина. Специалисты ведут работу на новом участке, для этого задействовано более 20 человек и шесть единиц техники. К середине июня темп работ увеличится вдвое.

- Главная задача - завершить в этом году двухлетний контракт, чтобы одна из самых главных городских дорог стала комфортной для пешеходов и водителей, - отметила глава города Марина Трескова.

Также, по ее словам, здесь появится третье транспортное кольцо, новые тротуары и освещение.

В ближайшее время начнутся работы и на других участках. Всего в этом году приведут в порядок около 15 километров дорог.

ЧИТАЙТЕТЕ ТАКЖЕ:

В Лабытнанги продолжится ремонт ул. Школьная. Работы начнутся через неделю (подробнее)