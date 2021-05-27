В Лабытнанги продолжится ремонт ул. Школьная

Фото: «Безопасные и качественные дороги», соцсеть ВКонтакте

В Лабытнанги готовятся к старту дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В первую очередь ремонт ожидает ул. Школьная, привести в порядок собираются два участка: в границах ул. Обская - ул. Первомайская и ул. Дзержинского - ул. 40 лет Победы. Напоминаем, что в прошлом году благодаря нацпроекту ремонт на этой улице проходил в границах ул. Магистральная - ул. Обская.

Работы стартуют буквально через неделю. В планах заменить асфальтовое покрытие и нанести разметку, обновить бордюры, установить ограждения и отремонтировать водоотводные лотки в районе магазина «Скорпион». В целом это 1,6 километра ремонта.

Отметим, что благодаря нацпроекту этим летом в городе отремонтируют почти пять километров дорог.