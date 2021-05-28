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С началом нового учебного года в салехардских школах откроются новые профильные классы: аграрный - в шестой школе и психолого-педагогический - в третьей школе.

- Для учащихся школы №6 запланирована дополнительная образовательная программа «Биоинженерия». Преподаватели Уральского государственного аграрного университета будут вести в онлайн режиме профильные уроки и проводить очные сессии. Школьная лаборатория имеет все необходимое для практических занятий по биологии, химии, исследовательских работ и проектов, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Всего запланировано три сессии - осенью, весной и летом.

В школе №3 разработаны варианты учебного плана для психолого-педагогического класса. Обучение в нем позволит старшеклассникам выбрать дальнейший профиль для изучения в ВУЗе: учитель, воспитатель, педагог-психолог, тренер и другие.

Школа планирует сотрудничать с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, Тобольским педагогическим институтом им. Д.И. Менделеева - филиалом Тюменского государственного университета.