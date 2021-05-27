В Салехарде откроется первый агрокласс

Фото: правительство ЯНАО

В новом учебном году в Салехарде откроется первый агротехнологический класс, который станет связующим звеном между школой и Уральским государственным аграрным университетом (Екатеринбург).

Откроют специализированный класс для учеников 10-го класса школы №6. Программа будет направлена на углубленное изучение профильных агропредметов: биологии, химии, сельскохозяйственной биотехнологии, ветеринарии, животноводства и растениеводства.

- Наша школа впервые принимает участие в таком проекте. И надо отметить, что агрокласс вызвал интерес со стороны учащихся. Уже 20 ребят пожелали в нем учиться. Сейчас мы закупаем необходимое оборудование для кабинетов химии и биологии, - рассказала директор школы №6 Валерия Приветкина.

В качестве основного инструмента преподавания будут использоваться онлайн-семинары с видеотрансляцией и двусторонней связью «преподаватель - ученик». Лекторами выступят профессоры, доценты и преподаватели Уральского ГАУ.

- Предстоящий учебный год мы сделаем тестовым. Посмотрим, понравятся ли ребятам наши программы. В будущем, на основе полученного опыта, сможем тиражировать проект в других школах Ямала, - отметила директор Центра профессионального развития молодежи Уральского ГАУ Ольга Чеченихина.

В следующий учебный год ребят ждут стажировки, экскурсии на передовые аграрные предприятия Свердловской области и автономного округа, проектная деятельность и агрохакатоны.