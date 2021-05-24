В Салехарде стартовало итоговое голосование за название для экопарка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжают выбирать название для экопарка, который является лидером в голосовании за объекты благоустройства на 2022 год.

Для этого был объявлен сбор названий, в ходе которого горожане предложили около 40 вариантов. В итоге были выбраны пять лучших: «Заря», «Тундра-Парк», «Ямал-Парк», «Северная Роща» и «Гуляй-Парк».

Итоговое голосование продлится до 30 мая. На сегодняшний день, 24 мая, выбор сделали более 30 человек, большинство из них отдали предпочтение варианту «Ямал-Парк».

На территории экопарка планируется создать несколько детских игровых площадок, территории для активного отдыха и занятия спортом, велодорожки, ландшафтные площадки, арт-объекты, фуд-корт и мангальные зоны. Площадь экопарка будет составлять 62 гектара.