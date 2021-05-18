Фото: администрация Салехарда

Салехардский экопарк продолжает лидировать в голосовании за объекты благоустройства, которые могут появиться в городе в 2022 году.

- По итогам третьей недели голосования за экопарк по ул. Объездная отдано 5 264 голоса. На втором месте с 1 515 голосами - сквер выпускников в районе школы №2. За сквер на месте бывшего зооветеринарного техникума по ул. Республики проголосовали 690 салехардцев, за обустройство детской игровой площадки по ул. З. Космодемьянской в районе дома №28а - 559 жителей, - рассказали в городской администрации.

Напоминаем, что проголосовать за один из четырех проектов можно на специальном портале до 30 мая.

- Обустройство экопарка - это очень интересная и новая идея для нашего города. Кроме этого, этот проект находится в лидерах по голосованию среди наших жителей. В связи с этим я хочу предложить салехардцам придумать название экопарку. Оставляйте ваши предложения в комментариях, - сообщила куратор объекта благоустройства Лариса Цупикова.