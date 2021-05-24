Приуральская прокуратура обязала власти отремонтировать дорогу Лабытнанги - Харп Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Приуральского района обязала руководство ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» и АО «Ямалавтодор» отремонтировать дорогу Лабытнанги - Харп.

Оказалось, что трасса нарушает требования закона о безопасности дорожного движения. На асфальте имеются проломы, выбоины, просадка и иные повреждения полотна на различных участках.

В связи с этим прокуратура внесла фирме-подрядчику и дирекции представления об устранении нарушений закона. Фактическое устранение всех недочетов находится на контроле ведомства.

Также напоминаем, что с декабря прошлого года на 11 километре автодороги начинались работы по реконструкции моста через ручей. Ремонт продлится до 30 июня 2021 года.