После зимы возобновился ремонт участка дороги Лабытнанги - Харп

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

После окончания морозов на Ямале возобновился ремонт участка дороги Лабытнанги - Харп. Сейчас там частично закончены работы по демонтажу существующего моста и разборке асфальтобетонного покрытия на подходах, также в полном объеме погружены трубы свайного основания опор будущего моста.

- Сейчас проводим испытания грунтов в основаниях свай для подтверждения их несущей способности и возможности последующего бетонирования. В холодный период выполним работы по бетонированию и монтажу пролетного строения. В теплый - произведем устройство дорожной одежды. Строители работают в две смены, - рассказал представитель АО Мостострой-11 Александр Гафнер.

Строителям предстоит полностью разобрать существующий мост, а затем возвести новый. Его протяженность составит 48 метров, а вместе с подходами - 540 метров.