Надымский следком возбудил уголовное дело в отношении мужчины, из-за которого утонул младенец

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, в результате чего погиб маленький ребенок.

Трагедия случилось 18 мая в 10 километрах от села Кутопьюган. В тот вечер малыш находился на борту моторной лодки «Казанка» вместе с родителям, также там присутствовала еще она семья с детьми. В какой-то момент водитель судна не справился с управлением, из-за чего оно опрокинулось.

Отметим, что у мужчины не было удостоверения на право управления маломерным судном.

Сам водитель и остальные пассажиры, в том числе трое детей, смогли самостоятельно выбраться из воды. Им оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Все пострадавшие - местные жители.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства происшествия.