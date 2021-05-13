На Ямале началась выдача свидетельств по новой жилищной программе

Фото: правительство ЯНАО

Ямальцам, ставшими участниками новой жилищной программы, вручили первые свидетельства на получение социальной выплаты - 70 штук. Напоминаем, что данная мера поддержки была разработана по инициативе губернатора и стартовала в начале года.

Программа позволяет жителям аварийных домов сдать свою квартиру муниципалитету, а взамен получить средств для приобретения жилья в любом регионе страны, за исключением Тюменской области.

Наибольшее количество сертификатов выдано жителям Ноябрьска, Муравленко и Лабытнанги. Самые востребованные направления для переезда - Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Крым.

Всего в ближайшее время выплату получат порядка 180 семей, по заявлениям которых принято положительное решение. Это стало возможным за счет увеличения финансирования. Кроме того, в апреле по инициативе главы региона было принято решение продлить заявочную кампанию до 1 октября 2021 года. Новые участники программы смогут реализовать свое право с ноября.

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